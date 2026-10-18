Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 13'e yükseltirken, Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

Konuk Samsunspor ise " Okan Kocuk, Mendes, Yunus Emre Çift, Guarino, Tomasson, Yalçın Kayan, Watt, Coulibaly, Ohlenschlager, Emre Kılınç, Bayo" ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa, Samsunspor'u sahasında konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada hakem Fatih Tokail düdük çaldı. Tokail'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Kerem İlitangil üstlendi.

Kasımpaşa-Samsunspor maçı (İHA)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmaya iyi başlayan Kasımpaşa, üst üste pozisyonlar yakaladı. 13'üncü dakikada Kerem Demirbay'ın uzak mesafeden şutunda kaleci Okan topu güçlükle çeldi. Bu pozisyondan 2 dakika sonra ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Benedyczak'ın sert şutunda açıyı iyi kapatan Okan bir kez daha gol izni vermedi. Baskısını sürdüren Kasımpaşa, 27'nci dakikada öne geçti.

Ali Yavuz'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Winck'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. 31'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkarttı. Ayberk'in sol kanattan kullandığı uzun taç sonrasında Baldursson kafayla arkaya aşırttı. Benedyczak'ın şutuna kale önünde ayak koyan Arous, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Samsunspor, 45'inci dakikada farkı 1'e indirdi. Konuk ekip Bayo'nun pasıyla sol kanatta buluşan Emre Kılınç, kale alanına sert ortaladı. Gianniotis'in hakimiyetine alamadığı topta Coulibaly altıpas üzerinde yaptığı vuruşta golü buldu: 2-1. İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa 47'nci dakikada Mendes ile gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılan Mendes'in şutunda Okan Kocuk topu kornere çeldi. 58'inci dakikada Coulibaly'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bayo'nun sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Gianniotis topu güçlükle çıkardı. Kullanılan kornerde Tomasson'un kafa vuruşunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Seken topu Coulibaly tamamlasa da ağlara giden top ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Kasımpaşa 64'üncü dakikada farkı tekrar 2'ye çıkardı. Rak-Sakyi sağ kanattan sol ayağıyla arka direğe ortaladı. Arous'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1. 78'inci dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Yalçın'ın hatalı pasında topu alan Kerem Demirbay'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1. 81'inci dakikada Tomasson'un ortasında Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayının üzerinde Watt'ın önünde kaldı. Watt'ın sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.