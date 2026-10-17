Bu sonuçla Erzurumspor, 8. hafta sonunda puanını 11 yaptı. Konuk ekip Eyüspor ise 3 puanla puan tablosunun son sırasında kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Erzurumspor-Eyüpspor maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

3. dakikada Yusuf Barası'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Ertuğrul, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

15. dakikada Jawad'ın ara pasıyla buluşan Charles Yao'nun sert şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.

19. dakikada sol kanattan gelişen atakta aut çizgisine kadar inen Giorbelidze'nin ortasında Cardoso, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

37. dakikada sol kanattan gelişen atakta kaleci Emre Bilgin'in öne çıktığını gören Cardoso, aşırtma bir vuruşla topu ikinci kez ağlarla buluşturdu. Eyüpsporlu futbolcuların faul itirazları üzerine pozisyonu VAR monitöründen inceleyen hakem Erdem Mertoğlu, golü iptal etti. Oyun, faul atışıyla yeniden başladı.

45+2. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa müsait durumdaki Cardoso dokunamadı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Mustafa Yumlu'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

52. dakikada Baiye'nin pasıyla topu ağlara gönderen Cardoso'nun golü, bir kez daha faul gerekçesiyle iptal edildi.

64. dakikada kısa paslarla Erzurumspor ceza sahasına giren Yusuf Barası'nın şutunda top, kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Erzurumspor FK, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 11'e yükseltti.