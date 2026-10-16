PFDK'dan 5 kulübe 2 milyon 375 bin TL para cezası: 2 oyuncu men edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle 5 kulübe toplam 2 milyon 375 bin lira para cezası verdi. Trabzonspor'a 780 bin, Kocaelispor'a 755 bin lira ceza uygulanırken Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e 280'er bin lira ceza kesildi. Kurul, Ahmed Abdullahi'yi 3, Melih Kabasakal'ı ise 1 maçtan men etti.