Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı: Bjelica ilk hedeflerini açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Bjelica, Samsunspor'un teklifini tereddüt etmeden kabul ettiğini belirterek genç oyuncuların gelişimine ve takımın performansına odaklanacaklarını söyledi. Futbol Direktörü Fuat Çapa ise tercihin gerekçelerini anlattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bjelica, kariyeri boyunca yaklaşık 10 ülkede çalışma fırsatı bulduğunu, farklı liglerde, futbol kültürlerinde ve zorlu süreçlerde önemli deneyimler kazandığını söyledi.
"TÜRK İNSANINI SEVİYORUM"
Görev yaptığı her kulüpte hedeflerine ulaşmak için özveriyle çalıştığını belirten Bjelica, "Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk futbolunu seviyorum. Bu ülkenin futbola olan tutkusu benim için her zaman çok özel olmuştur. Samsunspor'dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Burada önemli bir potansiyel ve birlikte başarabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum." dedi.
Göreve başlamadan önce takımı detaylı şekilde analiz ettiğini anlatan Hırvat teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Kadromuzda önemli kalite, yetenek ve gelişim potansiyeli bulunduğunu gördüm. Daha önce Dinamo Zagreb ve Lech Poznan'da genç oyuncularla çalışma ve onların gelişimine katkı sağlama fırsatım oldu. Genç futbolcularla çalışmayı, onların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve takıma kazandırmayı seviyorum. Önümüzde önemli bir süreç var. Bu sürecin sorumluluğunun farkındayım ve bu mücadeleye hazırım."
"ÖNCELİKLİ AMACIMIZ ÖZGÜVEN"
Sezon sonuna kadar ulaşmak istedikleri belirli hedefler bulunduğunu vurgulayan Bjelica, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu hedeflere ulaşabilmek için kulübümüzdeki herkesin aynı doğrultuda hareket etmesi ve ortak anlayışla çalışması gerekiyor. Öncelikli amacımız oyuncularımıza öz güven kazandırmak, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak ve takımımızın sahadaki performansını her geçen gün daha ileriye taşımak. Bunun için disiplinli, kararlı ve yoğun çalışma sürecine ihtiyacımız var. Futbolda başarı yalnızca teknik ekip ve oyuncularla elde edilmez. Yönetimimizin, çalışanlarımızın ve özellikle taraftarlarımızın desteği bu süreçte çok önemli. Samsunspor taraftarının takımına olan bağlılığını ve tutkusunu biliyorum. Onların desteğiyle hedeflerimize hep birlikte ulaşabileceğimize inanıyorum."
"PUAN ORTALAMASIYLA DEĞERLENDİRMİYORUZ"
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ise oyuncu transferlerinde olduğu gibi teknik direktör seçiminde de kulübün oyun anlayışına, stratejisine ve uzun vadeli hedeflerine uygun isimleri değerlendirdiklerini söyledi.
Bu doğrultuda her zaman bir teknik direktör listelerinin bulunduğunu ve Bjelica'nın da bu listede yer aldığını belirten Çapa, şunları kaydetti:
"Bir teknik direktörün başarısını yalnızca elde ettiği puan ortalamasıyla değerlendirmiyoruz. Görev yaptığı kulübe kattığı değer, oyuncuların bireysel gelişimine sağladığı katkı ve takımın oyun anlayışına kazandırdıkları da bizim için büyük önem taşıyor. Hocamızın Trabzonspor dönemindeki çalışmalarını da bu bakış açısıyla olumlu değerlendiriyoruz. Genç, dinamik ve gelişime açık bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu nedenle yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktörle çalışmayı hedefledik. Nenad Bjelica'nın tecrübesi, futbol anlayışı ve genç oyuncularla çalışma konusundaki yaklaşımıyla kulübümüz için doğru bir tercih olduğuna inanıyoruz."
Konuşmaların ardından Nenad Bjelica, kendisini sezon sonuna kadar Samsunspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.