Nenad Bjelica (IHA)

"TÜRK İNSANINI SEVİYORUM"

Görev yaptığı her kulüpte hedeflerine ulaşmak için özveriyle çalıştığını belirten Bjelica, "Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk futbolunu seviyorum. Bu ülkenin futbola olan tutkusu benim için her zaman çok özel olmuştur. Samsunspor'dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Burada önemli bir potansiyel ve birlikte başarabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum." dedi.

Göreve başlamadan önce takımı detaylı şekilde analiz ettiğini anlatan Hırvat teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Kadromuzda önemli kalite, yetenek ve gelişim potansiyeli bulunduğunu gördüm. Daha önce Dinamo Zagreb ve Lech Poznan'da genç oyuncularla çalışma ve onların gelişimine katkı sağlama fırsatım oldu. Genç futbolcularla çalışmayı, onların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve takıma kazandırmayı seviyorum. Önümüzde önemli bir süreç var. Bu sürecin sorumluluğunun farkındayım ve bu mücadeleye hazırım."