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Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçlık gecede toplu sonuçlar! Fenerbahçe'ye 6-0'lık yenilgi

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AA
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Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçlık gecede toplu sonuçlar! Fenerbahçe'ye 6-0'lık yenilgi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olurken Real Madrid, Roma karşısında 3-1 geriye düştüğü mücadeleyi 4-3 kazandı. Gecenin öne çıkan diğer karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Manchester City'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları ve karşılaşmalarda yaşananlar.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, 9 karşılaşma oynandı.

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. İngiliz ekibinin gollerini Johan Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham kaydetti.

Manchester City-PSG maçı (Reuters)Manchester City-PSG maçı (Reuters)

PSG ÇOK RAHAT

Gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'i (PSG) ağırladı. Fransız temsilcisi Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha ve Maghnes Akliouche'nin golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Manchester City'nin iki golünü de Norveçli yıldızı Erling Haaland attı.

Roma-Real Madrid maçı (Reuters)Roma-Real Madrid maçı (Reuters)

REAL MADRID'DEN TARİHİ GECE

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda 3-1 geriye düştüğü maçta İtalyan ekibi Roma'yı 4-3 mağlup etti.

Milli futbolcunun 59. dakikada Denzel Dumfries'in yerine oyuna girdiği mücadelede Madrid ekibinin gollerini Mbappe, Carlos Espi, Endrick ve Antonio Rudiger, Roma'nın gollerini ise Marten De Roon, Donyell Malen (2) kaydetti.

İlk maçta Inter'i 2-1 yenen Real Madrid, üst üste iki İtalyan temsilcisiyle oynadığı maçlardan 6 puanla ayrıldı.

Real Betis-Porto maçı (Reuters)Real Betis-Porto maçı (Reuters)

TOPLU SONUÇLAR

Alınan sonuçlar şöyle:

Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya): 3-2

LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere): 3-6

Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe: 6-0

Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-0

Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-4

Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz): 3-2

Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 3-4

Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya): 0-3

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 3-1

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