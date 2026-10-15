Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı: Shakhtar Donetsk, AEK'yı 3-1 mağlup etti
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında AEK'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Ukrayna temsilcisi, ilk yarıda geriye düştüğü karşılaşmayı Pedrinho, Vinicius Tobias ve Gleiker Mendoza'nın golleriyle kazandı. Arda Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği Stamford Bridge'de bu kez teknik direktör olarak organizasyondaki ilk galibiyetini yaşadı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan ekibi AEK'yı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, Devler Ligi'nde puanını 4 yaptı.
MAÇTAN NOTLAR
Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlarının coşkulu desteğiyle baskılı başlayan AEK, 3. dakikada direğe takıldı. Lovro Majer'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Harold Moukoudi'nin kafa vuruşunda top yan direkten döndü.
Oyuna ağırlığını koymaya başlayan Ukrayna temsilcisi, uzaktan şutlarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı. 9. dakikada Alisson Santana'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Alberto Brignoli, son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşmada henüz yarım saat dolmadan gol geldi. Vinicius Tobias'ın kaptırdığı topla atağa çıkan AEK'da Stavros Pilios, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasına gönderdi. Lovro Majer, 28. dakikada yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Shakhtar Donetsk'in bu gole yanıtı gecikmedi. 32. dakikada Filipe Relvas'ın ceza sahasında Alisson Santana'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Chris Kavanagh, VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyerek penaltı kararı verdi.
dakikada penaltı atışını kullanan Pedrinho, kaleci Brignoli ile topu ayrı köşelere göndererek skora denge getirdi: 1-1.
İki takımın da tehlikeli ataklar geliştirdiği ancak son vuruşlarda etkili olamadığı karşılaşmanın 80. dakikasında Shakhtar Donetsk, 2-1 öne geçti.
Alisson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Vinicius Tobias'ın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Brignoli'nin ayağına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.
dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gleiker Mendoza, yaptığı şık vuruşla topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-1.
Avrupa kupalarında oynadığı son 3 maçta gol yemeyen AEK'yı 3-1 mağlup eden Shakhtar Donetsk, bu sezonki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti. AEK ise 3 puanda kaldı.
ARDA TURAN BURAYI SEVİYOR
Atletico Madrid forması giydiği dönemde, 12 yıl önce Stamford Bridge'den UEFA Şampiyonlar Ligi final biletiyle ayrılan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini de aynı statta elde etti.
Atletico Madrid, 2013-2014 sezonunda 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Chelsea'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmişti. Arda Turan ise karşılaşmanın 72. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydetmişti.
Teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıkan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ilk karşılaşmasında deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kalmıştı.