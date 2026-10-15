Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, Devler Ligi'nde puanını 4 yaptı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan ekibi AEK'yı 3-1 mağlup etti.

Shakhtar-AEK maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlarının coşkulu desteğiyle baskılı başlayan AEK, 3. dakikada direğe takıldı. Lovro Majer'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Harold Moukoudi'nin kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

Oyuna ağırlığını koymaya başlayan Ukrayna temsilcisi, uzaktan şutlarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı. 9. dakikada Alisson Santana'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Alberto Brignoli, son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmada henüz yarım saat dolmadan gol geldi. Vinicius Tobias'ın kaptırdığı topla atağa çıkan AEK'da Stavros Pilios, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasına gönderdi. Lovro Majer, 28. dakikada yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Shakhtar Donetsk'in bu gole yanıtı gecikmedi. 32. dakikada Filipe Relvas'ın ceza sahasında Alisson Santana'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Chris Kavanagh, VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyerek penaltı kararı verdi.

dakikada penaltı atışını kullanan Pedrinho, kaleci Brignoli ile topu ayrı köşelere göndererek skora denge getirdi: 1-1.

İki takımın da tehlikeli ataklar geliştirdiği ancak son vuruşlarda etkili olamadığı karşılaşmanın 80. dakikasında Shakhtar Donetsk, 2-1 öne geçti.

Alisson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Vinicius Tobias'ın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Brignoli'nin ayağına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gleiker Mendoza, yaptığı şık vuruşla topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-1.

Avrupa kupalarında oynadığı son 3 maçta gol yemeyen AEK'yı 3-1 mağlup eden Shakhtar Donetsk, bu sezonki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti. AEK ise 3 puanda kaldı.