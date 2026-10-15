Bursasporlu Kelechi Iheanacho, Muğlaspor maçında da gol atarak serisini 10 karşılaşmaya çıkardı
Bursaspor'un Nijeryalı santrforu Kelechi Iheanacho, Muğlaspor karşısında da fileleri havalandırarak üst üste gol attığı maç sayısını 10'a yükseltti. Daha önce Mardin 1969 Spor maçında Fernandao'nun 8 karşılaşmalık kulüp serisini geride bırakan deneyimli golcü, Türk futbolunun unutulmaz isimleri Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın Süper Lig'de yakaladığı 9 maçlık serileri de aşan performansıyla gündeme geldi.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, Muğlaspor karşısında da fileleri havalandırarak üst üste gol attığı maç sayısını 10'a yükseltti.
METİN OKTAY VE SAFFET SANCAKLI'YI GERİDE BIRAKTI
Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla, Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla Süper Lig'de üst üste 9 maçta gol atmıştı. İki futbolcunun gol serisini geride bırakan Iheanacho, 10 maçlık serisiyle dikkatleri üzerine çekti.
BURSASPOR'DA KULÜP REKORUNU KIRDI
Nijeryalı yıldız, daha önce Mardin 1969 Spor karşısında kaydettiği golle üst üste 9 maçta gol atmayı başarmış ve Bursaspor'un eski golcüsü Fernandao'nun 2014-2015 sezonunda elde ettiği 8 maçlık seriyi geride bırakmıştı. Iheanacho, Muğlaspor karşısında da gol atarak serisini 10 maça çıkardı.