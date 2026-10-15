Bursasporlu Kelechi Iheanacho, Muğlaspor maçında da gol atarak serisini 10 karşılaşmaya çıkardı

Bursaspor'un Nijeryalı santrforu Kelechi Iheanacho, Muğlaspor karşısında da fileleri havalandırarak üst üste gol attığı maç sayısını 10'a yükseltti. Daha önce Mardin 1969 Spor maçında Fernandao'nun 8 karşılaşmalık kulüp serisini geride bırakan deneyimli golcü, Türk futbolunun unutulmaz isimleri Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın Süper Lig'de yakaladığı 9 maçlık serileri de aşan performansıyla gündeme geldi.