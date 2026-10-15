Arda Güler'den Roma'da 2 asistlik şov! Real Madrid'de Türk yıldızla tarihi geri dönüş
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Roma'yı 4-3 mağlup etti. İspanyol ekibi, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada son bölümde bulduğu gollerle geri dönüşe imza attı. Mücadeleye 59. dakikada dahil olan milli futbolcu Arda Güler, yaptığı 2 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda İtalya temsilcisi Roma ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi, 3-1 geriye düştüğü mücadeleyi 4-3 kazanarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, 59. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldız, yaptığı 2 asistle Real Madrid'in galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.
ARDA GÜLER 59. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Roma karşılaşmasına Arda Güler'i yedek kulübesinde başlattı.
Milli futbolcu, mücadelenin 59. dakikasında oyuna dahil olarak takımının hücum organizasyonlarında görev aldı.
Arda Güler, karşılaşmanın kalan bölümünde yaptığı 2 asistle Real Madrid'in geri dönüşüne katkı sağladı.
Arda Güler'in Endrick'e yaptığı ilk asisti izlemek için TIKLAYINIZ.
Arda Güler'in Rüdiger'e yaptığı asisti izlemek için TIKLAYINIZ.
REAL MADRID 3-1 GERİDEN GELDİ
Roma deplasmanında zorlu anlar yaşayan Real Madrid, karşılaşmada 3-1 geriye düştü.
İspanyol temsilcisi, maçın son bölümünde hücumdaki etkinliğini artırarak aradaki farkı kapattı. Üst üste bulduğu gollerle skoru lehine çeviren Real Madrid, sahadan 4-3 galip ayrıldı.
ARDA GÜLER'DEN 2 ASİSTLİK PERFORMANS
Karşılaşmaya sonradan dahil olan Arda Güler, yaptığı 2 asistle maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Milli futbolcunun oyuna girişinin ardından Real Madrid, Roma karşısında üç gollük geri dönüşünü tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etti.