Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, 59. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldız, yaptığı 2 asistle Real Madrid'in galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda İtalya temsilcisi Roma ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi, 3-1 geriye düştüğü mücadeleyi 4-3 kazanarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Arda Güler'in Rüdiger'e yaptığı asisti izlemek için TIKLAYINIZ.

Arda Güler'in Endrick'e yaptığı ilk asisti izlemek için TIKLAYINIZ.

Roma maçında Arda Güler (Reuters)

ARDA GÜLER'DEN 2 ASİSTLİK PERFORMANS

Karşılaşmaya sonradan dahil olan Arda Güler, yaptığı 2 asistle maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Milli futbolcunun oyuna girişinin ardından Real Madrid, Roma karşısında üç gollük geri dönüşünü tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etti.