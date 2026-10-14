Anadolu Efes'ten hüsran: Evinde Bayern Münih'e 101-93 mağlup

EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmanın son bölümünde farkı 5 sayıya kadar indirmesine rağmen geri dönüşü tamamlayamadı. Bu sonuçla üst üste üçüncü, toplamda dördüncü yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, organizasyonda 5 maç sonunda tek galibiyette kaldı. Bayern Münih ise ikinci galibiyetine ulaştı.