Anadolu Efes'ten hüsran: Evinde Bayern Münih'e 101-93 mağlup
EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmanın son bölümünde farkı 5 sayıya kadar indirmesine rağmen geri dönüşü tamamlayamadı. Bu sonuçla üst üste üçüncü, toplamda dördüncü yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, organizasyonda 5 maç sonunda tek galibiyette kaldı. Bayern Münih ise ikinci galibiyetine ulaştı.
EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu.
Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda üst üste 3. ve toplamda 4. yenilgisini yaşadı. Bayern Münih ise ikinci galibiyetini elde etti.
MAÇTAN NOTLAR
İki takımın da dış atışlarda etkili olduğu ilk periyot, Bayern Münih'in 26-22 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyreğe etkili başlayan Almanya temsilcisi, organize hücumlarda üst üste bulduğu basketlerle 13. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 26-35. Anadolu Efes farkı 5 sayıya indirse de rakibinin basit hatalarını iyi değerlendiren Bayern Münih, çeyreğin son bölümünde farkı yeniden çift hanelere taşıdı ve soyunma odasına 54-46 önde girdi.
Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Bayern Münih, 23. dakikanın başında farkı 15 sayıya çıkardı: 46-61. Mücadeleyi bırakmayan Anadolu Efes, pota altından ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 29. dakikada farkı 5'e indirdi: 68-73. Almanya temsilcisi, son çeyreğe 75-68 üstün girdi.
Dördüncü ve son periyotta farkı 13 sayıya kadar çıkaran Bayern Münih karşısında Anadolu Efes, bitime 3 dakika kala farkı 5 sayıya indirdi. Kalan bölümde oyunun kontrolünü yeniden ele alan Almanya temsilcisi, karşılaşmadan 101-93 galip ayrıldı.
Öte yandan karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe topla yapıldı.
Anadolu Efes Kulübü ile Anadolu Sağlık Merkezinin iş birliğiyle 13. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi, oyuncu Cemre Baysel oldu. Baysel, pembe topla maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.
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