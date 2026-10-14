Vinicius Junior'a 4 maç ceza! Barcelona maçında yok
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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Villarreal karşılaşmasında rakibinin saçını çekmesi nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç men cezası aldı. Brezilyalı futbolcu, cezası nedeniyle Barcelona ile oynanacak El Clasico'da forma giyemeyecek.
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, Villarreal karşılaşmasında yaşanan olay nedeniyle 4 maç men cezasına çarptırıldı.
Brezilyalı oyuncu, rakibinin saçını çekmesi nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Vinicius Junior'a söz konusu pozisyonun ardından 4 maçlık ceza verildiği bildirildi.
Verilen ceza nedeniyle Vinicius Junior, Real Madrid'in Barcelona ile oynayacağı El Clasico karşılaşmasında görev yapamayacak.