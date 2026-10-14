Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı: Beşiktaş taraftarı 6 yıl sonra Trabzon'a gidecek
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesinde deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığı bildirildi. İki kulübün taraftar yasağının kaldırılması yönündeki çağrılarının ardından alınan kararla Beşiktaş taraftarları 6 yıl aradan sonra Trabzon'daki karşılaşmada tribündeki yerlerini alabilecek.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesinde taraftarları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığı bildirildi.
Kararla birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, 6 yıl aradan sonra Trabzon deplasmanında takımlarını destekleyebilecek.