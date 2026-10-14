-°C
CANLI YAYIN

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı: Beşiktaş taraftarı 6 yıl sonra Trabzon'a gidecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı: Beşiktaş taraftarı 6 yıl sonra Trabzon'a gidecek

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesinde deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığı bildirildi. İki kulübün taraftar yasağının kaldırılması yönündeki çağrılarının ardından alınan kararla Beşiktaş taraftarları 6 yıl aradan sonra Trabzon'daki karşılaşmada tribündeki yerlerini alabilecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesinde taraftarları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Kararla birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, 6 yıl aradan sonra Trabzon deplasmanında takımlarını destekleyebilecek.

Samsunspor, Thorsten Fink'in ardından Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı
Sonraki Haber
Samsunspor, Thorsten Fink'in ardından Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın