Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Trabzonspor'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Thorsten Fink ile yollarını ayırırken teknik direktörlük görevi için Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Hırvat çalıştırıcı ve ekibinin özel uçakla Samsun'a geleceğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör değişikliği için önemli bir adım atıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Bjelica ile görüşmelerini tamamladı.

SAMSUNSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Samsunspor Futbol Kulübü, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır. Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NENAD BJELICA SAMSUN'A GELİYOR

Kulübün açıklamasına göre 55 yaşındaki Hırvat teknik adam ve ekibinin 14 Ekim'de özel uçakla Samsun'a gelmesi bekleniyor.

Prensip anlaşmasının ardından sürece ilişkin diğer gelişmelerin kulüp tarafından ayrıca duyurulacağı belirtildi.

THORSTEN FINK İLE YOLLAR AYRILDI

Samsunspor, Süper Lig'de Trabzonspor'a sahasında 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı yönetim, teknik direktörlük görevi için Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı.

TRABZONSPOR'DA 16 MAÇA ÇIKTI

Nenad Bjelica, Türk futbolunda daha önce Trabzonspor'da görev yaptı.

Hırvat teknik adam, 18 Nisan 2023 ile 11 Ekim 2023 tarihleri arasında bordo-mavili ekibi çalıştırdı.

Trabzonspor'un başında 16 resmi maça çıkan Bjelica, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti.

Bjelica, bordo-mavili takımda maç başına 1,5 puan ortalaması yakaladı.

SON OLARAK DINAMO ZAGREB'İ ÇALIŞTIRDI

55 yaşındaki teknik direktör, son olarak Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'de görev yaptı.

Bjelica, 26 Eylül 2024 ile 29 Aralık 2024 tarihleri arasında Dinamo Zagreb'in teknik direktörlüğünü üstlendi.