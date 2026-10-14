TFF'de Montella ile veda görüşmesi! Hacıosmanoğlu ile görüştü
Giriş Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile Riva'daki makamında bir araya gelerek vedalaştı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmeye federasyonun başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile Riva'da bir araya geldi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Hacıosmanoğlu ile Montella vedalaştı.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'yı Riva'daki makamında ağırladı. İkili, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede bir araya gelerek vedalaştı.
HEYET DE KATILDI
Görüşmeye TFF Başkan Vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'ın yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de katıldı.