TFF'de Montella ile veda görüşmesi! Hacıosmanoğlu ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile Riva'daki makamında bir araya gelerek vedalaştı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmeye federasyonun başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.