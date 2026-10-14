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Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor-Boluspor maçı İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi

Giriş Tarihi:
DHA
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Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor-Boluspor maçı İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanması planlanan karşılaşma, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle 57. dakikada ileri bir tarihe ertelendi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle oynanamayan mücadelenin yeni tarihi henüz açıklanmadı.

Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Ümraniyespor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmada hakem Berkay Erdemir, 57'nci dakikada yağışın artması ve zeminin ağırlaşması sebebiyle mücadeleye 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından hava şartlarında değişiklik olmamasıyla birlikte müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

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