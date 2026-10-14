Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor-Boluspor maçı İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanması planlanan karşılaşma, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle 57. dakikada ileri bir tarihe ertelendi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle oynanamayan mücadelenin yeni tarihi henüz açıklanmadı.