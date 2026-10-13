Ricardo Quaresma'dan Cristiano Ronaldo'ya gönderme: "Bazen insan kendi yaptığı yatağa uzanır"
Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile Teknik Direktör Jorge Jesus arasında yaşanan gerilime eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma da dahil oldu. Portekizli eski futbolcu, "Bazen insan kendi yaptığı yatağa uzanır" sözleriyle gündem olan bir değerlendirmede bulundu. Her iki isimle de iyi ilişkileri olduğunu belirten Quaresma, yaşanan anlaşmazlığın kamuoyuna taşınmadan çözülmesi gerektiğini söyledi.
Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile Teknik Direktör Jorge Jesus arasında yaşanan anlaşmazlık, futbol dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Ricardo Quaresma da gündemdeki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Portekizli eski futbolcu, taraflar arasındaki sorunun çözümüne yönelik görüşlerini paylaşırken kullandığı ifadelerle dikkat çekti.
QUARESMA'DAN RONALDO'YA GÖNDERME
Portekiz'de bir programa konuk olan Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında yaşanan gelişmeler hakkında konuştu.
Eski Beşiktaşlı futbolcu, "Bazen insan kendi yaptığı yatağa uzanır, değil mi?" sözleriyle gündemdeki tartışmaya ilişkin düşüncesini ortaya koydu.
Eski futbolcu Quaresma, "Futbol artık çok değişti. Maçı izlemeye eskisi kadar sabrım yok. Futbol eski neşesini ve parlaklığını kaybetti. Bugün maçtan çok tartışmalar konuşuluyor. Bu yüzden ilgimi biraz kaybettim." şeklinde konuştu.
"SORUN KENDİ ARALARINDA ÇÖZÜLEBİLİRDİ"
Yaşanan anlaşmazlığın kamuoyu önünde büyümesine gerek olmadığını savunan Quaresma, tarafların doğrudan iletişim kurarak ortak bir noktada buluşabileceğini ifade etti.
Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten eski futbolcu, olayın perde arkasını en iyi ilgili isimlerin bildiğine işaret etti.
Quaresma, "Bazen insan kendi yaptığı yatağa uzanır, değil mi? Bunlar hakkında konuşmayı sevmiyorum çünkü Cris'le de teknik direktörle de federasyon başkanıyla da aram iyi. Ancak konuşması gerekenler onlar. Orada olanları, ne konuştuklarını en iyi onlar biliyor. Hepimiz yetişkin insanlarız. Bu konu dışarıya taşınmadan kendi aralarında çözülebilirdi." ifadelerini kullandı.
RONALDO'NUN MİLLİ TAKIMA DÖNÜŞÜ GÜNDEMDE
Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, yaşanan sürece rağmen Cristiano Ronaldo'nun yeniden milli formayı giymesini istediklerini ifade etti.
Proença, tecrübeli yıldızın kasım ayında oynanacak milli karşılaşmalarda takıma katılmasını beklediklerini dile getirdi.
Ronaldo da disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından fiziksel durumunun elverişli olması halinde Portekiz Milli Takımı'na dönmek istediğini açıkladı.