Eski futbolcu Quaresma, "Futbol artık çok değişti. Maçı izlemeye eskisi kadar sabrım yok. Futbol eski neşesini ve parlaklığını kaybetti. Bugün maçtan çok tartışmalar konuşuluyor. Bu yüzden ilgimi biraz kaybettim." şeklinde konuştu.

Beşiktaş formasıyla Quaresma (A Haber Foto Arşiv)

"SORUN KENDİ ARALARINDA ÇÖZÜLEBİLİRDİ"

Yaşanan anlaşmazlığın kamuoyu önünde büyümesine gerek olmadığını savunan Quaresma, tarafların doğrudan iletişim kurarak ortak bir noktada buluşabileceğini ifade etti.

Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten eski futbolcu, olayın perde arkasını en iyi ilgili isimlerin bildiğine işaret etti.

Quaresma, "Bazen insan kendi yaptığı yatağa uzanır, değil mi? Bunlar hakkında konuşmayı sevmiyorum çünkü Cris'le de teknik direktörle de federasyon başkanıyla da aram iyi. Ancak konuşması gerekenler onlar. Orada olanları, ne konuştuklarını en iyi onlar biliyor. Hepimiz yetişkin insanlarız. Bu konu dışarıya taşınmadan kendi aralarında çözülebilirdi." ifadelerini kullandı.