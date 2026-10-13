TFF 7. hafta VAR kayıtlarını açıkladı: İşte Torreira'nın pozisyonu için yapılan diyalog
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalara ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan görüntüler arasında Galatasaray-Kasımpaşa maçında Lucas Torreira'nın VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla cezalandırıldığı pozisyon da yer aldı. Tartışılan karara ilişkin hakemler arasındaki konuşmaların ayrıntıları ortaya çıktı.
TFF, 7. haftada yaşanan kritik pozisyonlar için VAR kayıtlarını açıkladı.
Görüntülerde Galatasaray-Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Lucas Torreira'nın pozisyonu da yer aldı.
İşte TFF tarafından yayımlanan o görüntüler...