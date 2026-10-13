TFF 7. hafta VAR kayıtlarını açıkladı: İşte Torreira'nın pozisyonu için yapılan diyalog

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalara ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan görüntüler arasında Galatasaray-Kasımpaşa maçında Lucas Torreira'nın VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla cezalandırıldığı pozisyon da yer aldı. Tartışılan karara ilişkin hakemler arasındaki konuşmaların ayrıntıları ortaya çıktı.