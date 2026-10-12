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Samsunspor'da 7 maçta 4 puan ayrılığı getirdi! Fink'e veda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Samsunspor'da 7 maçta 4 puan ayrılığı getirdi! Fink'e veda

Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısında pay sahibi olan Fink'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten "Teşekkürler Thorsten Fink" başlığıyla yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor için harcadığı emek, üstlendiği sorumluluk ve görev süresi boyunca sergilediği profesyonellik için Thorsten Fink'e teşekkür ediyoruz. 2025-26 sezonunun ikinci yarısında başlayan birlikteliğimizde UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşmanın gururunu birlikte yaşadık. Kulübümüzün Avrupa yolculuğunda kendisinin ve ekibinin sağladığı katkılar her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Thorsten Fink'e saygı ve iyi dileklerimizle veda ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 4 puan toplayabildi.

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