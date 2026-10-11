VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo'yu 3-0 mağlup etti! İkinci maçından da galip ayrıldı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Göztepe Yuppo'yu 25-20, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi 89 dakikada kazanan sarı-siyahlılar, ligde üst üste ikinci galibiyetine ulaşırken ev sahibi Göztepe ilk iki haftayı puansız tamamladı.
Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Göztepe Yuppo konuk ettiği VakıfBank'a 3-0 yenildi. Konuk takım ilk seti 25-20 kazanıp durumu 1-0 yaptı. VakıfBank, ikinci sette de Göztepe'ye üstünlük sağladı ve 25-22'lik skorla 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren VakıfBank, Göztepe karşısında 25-19 kazanıp salondan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Vakıfbank, ligde 2'de 2 yaparken, ev sahibi Göztepe ilk iki haftada galibiyetle tanışamadı.
MAÇTAN NOTLAR
SALON: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
HAKEMLER: Turgut Uzunçakmak, Mustafa Emre Girgin
GÖZTEPE YUPPO: Liabiodkina, Zhuang, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasolova, Tuna Aybüke Özel, Latham, Burçin Eflin Toraman
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Boskovic, Ivanovic, Markova, Aylin Sarıoğlu Acar, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Cazaute
SETLER: 20-25, 22-25, 19-25
SÜRE: 89 dakika (25', 29', 35')