Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Göztepe Yuppo konuk ettiği VakıfBank'a 3-0 yenildi. Konuk takım ilk seti 25-20 kazanıp durumu 1-0 yaptı. VakıfBank, ikinci sette de Göztepe'ye üstünlük sağladı ve 25-22'lik skorla 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren VakıfBank, Göztepe karşısında 25-19 kazanıp salondan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Vakıfbank, ligde 2'de 2 yaparken, ev sahibi Göztepe ilk iki haftada galibiyetle tanışamadı.