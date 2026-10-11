Eczacıbaşı evinde Aras Kargo'yu 3-0 geçti: Ligde 2'de 2!
Giriş Tarihi:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında ağırladığı Aras Kargo'yu 25-14, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı 78 dakikada kazanan turuncu-beyazlılar, ligde üst üste ikinci galibiyetine ulaşırken konuk ekip Aras Kargo sezonun ilk yenilgisini yaşadı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Eczacıbaşı, ligde 2'de 2 yapmış oldu.
Konuk ekip Aras Kargo ise ilk mağlubiyetini aldı.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta
Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Elif Şahin, Dudova, Ezel Balık, Ishikawa, Yaprak Erkek)
Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Gamboa, Bengisu Aygün (Dilek Kınık Ekşi, Kalandadze, İrem Çor, Defne Başyolcu, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç)
Setler: 25-14, 25-16, 25-17
Süre: 78 dakika (26, 25, 27)