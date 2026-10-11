Anadolu Efes, Yukatel Denizli Basket'i 85-76 mağlup etti! Saric'in 18 sayısıyla ligde 3'te 3 yaptı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Yukatel Denizli Basket'i 85-76 mağlup ederek sezona üçte üçle başladı. Lacivert-beyazlılarda Dario Saric 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken konuk ekipte Bailey ve Meeks 22'şer sayı kaydetti. Denizli temsilcisi ise ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 85-76 mağlup etti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde üçüncü galibiyetini aldı. Yukatel Denizli Basket ise ikinci yenilgisini yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
Anadolu Efes: 85 - Yukatel Denizli Basket: 76
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Murat Ciner
Anadolu Efes: David Mutaf 3, Strazel 7, Malcolm 7, Saric 18, Fernando 12, Loyd, Russell 8, Ercan Osmani 13, Erkan Yılmaz 13, Jones 4
Yukatel Denizli Basket: Pecarski 9, Bailey 22, Mahir Ağva 8, Ivey 4, Meeks 22, Dunn, Mustafa Yılmaz 3, Yaman Alişan, Erten Gazi 4, Egemen Güven 2, Amzil 2
1. Periyot: 26-16
Devre: 50-34
3. Periyot: 72-61