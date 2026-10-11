Anadolu Efes, Yukatel Denizli Basket'i 85-76 mağlup etti! Saric'in 18 sayısıyla ligde 3'te 3 yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Yukatel Denizli Basket'i 85-76 mağlup ederek sezona üçte üçle başladı. Lacivert-beyazlılarda Dario Saric 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken konuk ekipte Bailey ve Meeks 22'şer sayı kaydetti. Denizli temsilcisi ise ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı.