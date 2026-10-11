Lionel Messi belirledi: "En yetenekliler" listesinde Türk yıldıza da yer verdi!

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Lionel Messi'ye atfedilen geleceğin yıldız adayları listesinde milli futbolcu Can Uzun da yer aldı. Paylaşılan 10 kişilik seçkide Max Dowman, Gilberto Mora, Kees Smit ve Jesús Rodríguez gibi genç isimler de bulunuyor. İşte Liones Mesii'nin "En yetenekliler" listesi...