Lionel Messi belirledi: "En yetenekliler" listesinde Türk yıldıza da yer verdi!
Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Lionel Messi'ye atfedilen geleceğin yıldız adayları listesinde milli futbolcu Can Uzun da yer aldı. Paylaşılan 10 kişilik seçkide Max Dowman, Gilberto Mora, Kees Smit ve Jesús Rodríguez gibi genç isimler de bulunuyor. İşte Liones Mesii'nin "En yetenekliler" listesi...
Dünya futbolunun yıldızlarından Lionel Messi, geleceğin yıldız adaylarının tanıtıldığı yeni bir projeyle gündeme geldi. Adidas'ın genç futbolcuları öne çıkardığı kampanyada 10 isim yer alırken, listede A Milli Futbol Takımı oyuncusu Can Uzun'un da bulunması dikkat çekti.
MESSİ'NİN LİSTESİNDE CAN UZUN DA VAR
Sabah'ta yer alan habere göre Lionel Messi'nin yer aldığı Adidas kampanyasında, dünya futbolunun gelecek vadeden 10 genç yeteneği tanıtıldı.
Seçkide Türkiye'yi temsil eden isim ise Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun oldu.
Genç oyuncunun Messi'nin tanıttığı isimler arasında bulunması, Türk futbolu açısından kampanyanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.
10 GENÇ YETENEK ARASINDA TÜRK MİLLİ FUTBOLCU
Geleceğin futbol yıldızlarını öne çıkaran kampanyada Avrupa ve Amerika kıtalarından genç oyuncular yer aldı.
Messi'nin tanıttığı 10 isim şöyle:
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Can Uzun – Türkiye
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Tomás Aranda – Arjantin
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Gilberto Mora – Meksika
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Max Dowman – İngiltere
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Zavier Gozo – ABD
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Jesús Rodríguez – İspanya
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Kees Smit – Hollanda
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Chloe Sarwie – İngiltere
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Giovanna Waksman – Brezilya
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Lotta Wrede – Almanya