Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'un Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Selçuk İnan, hakem yönetimini eleştirdi. Hakem grubunun iyi niyetli olmadığını düşündüğünü söyleyen İnan, hayal kırıklığı yaşadığını ve endişe duyduğunu belirtti. Deneyimli teknik adam, oyuncularının haklarını saha dışında koruyamadığını düşündüğü için soyunma odasında onlardan özür dilediğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, oyuncularının sahada ortaya koyduğu mücadeleyi överken hakem yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. İnan, futbolcularının performansından memnun olduğunu ancak saha dışında onların haklarını yeterince koruyamadığını düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Oyunla ilgili çok konuşmayı düşünmüyordum aslında buraya gelirken. Ama yine de sahanın içinden gelmiş biri olarak oyuncularımın hakkını teslim etmek istiyorum. Muhteşem bir futbol ve iyi bir mücadele. Onların hakkına girmek istemedim. O yüzden onları tebrik ederek başlamak istiyorum. Ama aynı şekilde soyunma odasında onlardan özür diledim. Hocaları olarak saha dışında onların haklarını koruyamadığımı düşündüğüm için de onlardan özür diledim."

Beşiktaş maçında Selçuk İnan (AA) "İYİ NİYETLİ OLMAYAN..." Karşılaşmanın hakemlerine yönelik eleştirilerini sürdüren Selçuk İnan, yaşadığı hayal kırıklığını ve endişeyi dile getirdi. İnan, hakem yönetimine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bazen isyan edebiliyoruz, üzgün olabiliyoruz. Hep bizden saygılı olmamız bekleniyor. Hep bizden sakin kalmamız bekleniyor. Susup kalmamız bekleniyor. Bunu da hep yapmaya çalışıyoruz. Hakaret etmeden, küfür etmeden... Ama hiçbirimiz, futbol dışından da bahsediyorum, haksızlığa susmuyoruz. Evimizin önünden bir şey çalındığında sessiz kalmıyoruz. Bir haksızlığa uğradığımızda isyan etmek istiyoruz. Burada da böyle bir şey hissettiğim için sizin önünüzde iyi niyetli olmayan bir hakem grubuna bugün buradan bir endişe duyduğumu söylemek istiyorum. Hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Çok üzgünüm. İçeride de söyledim, oyuncularımı tebrik ediyorum. Muhteşem bir mücadele. Beşiktaş takımını kazandığı için tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, muhteşem destek. Onları da tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarını da atmosferinden dolayı tebrik ediyorum. Ama hakemi de size havale ediyorum."