Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Ankara'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nda sporcular 21, 10 ve 4,4 kilometrelik parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda üç farklı kategoride dereceye giren isimler belli oldu.