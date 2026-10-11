Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 18 yaptı. Villarreal ise 8. hafta sonunda 8 puanda kaldı.

Eflatun-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, rakip fileleri havalandırarak gol sevinci yaşadı. Ancak VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı. Maçın hakemi, Vinicius Jr.'ın gol öncesinde rakibine sert faul yaptığına hükmederek yıldız futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 77 dakika boyunca sahada kalan yetenekli oyuncu, etkili bir oyunla yine fark yarattı. Güler yerini Camavinga'ya bıraktı.

Böylece Vinicius Junior'ın gol sevinci, önce gol iptali ardından da oyundan atılmasıyla sonuçlandı.

MOURINHO ÇILGINA DÖNDÜ

Vinicius'un golü sonrası Jose Mourinho, sevinci paylaşmak için sahay girdi. Ardın yapılan Var kontrolü sonrası Vinicius'un önce golü iptal edildi, ardından da kırmızı kart gördü.

Bu olayın ardından sahada olan Mourinho, hakeme yönelik serzenişte bulundu.

Maçın ardından Jose Mourinho, El Clasico öncesi ceza almamak için basın toplantısına çıkmayı reddetti. İspanyol basınına göre konuşursa ceza alacağını düşündüğü için bu kararı aldı.