Arda Güler 77 dakika oynadı, Real Madrid Villarreal'i 1-0 yendi: Vinicius Junior saç çekme nedeniyle atıldı
Türkiye Milli Takımı'nın yıldızı Arda Güler Real Madrid'le kazanmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun 77 dakika sahada kaldığı maçta Real Madrid, Villareal'i 1-0'lık skorla yendi. Maça Vinicius Jr.'ın yapmış olduğu hareket damga vurdu. Brezilyalı yıldız, rakibinin saçından çektiği için oyundan atıldı. İşte maçta yaşananlar...
La Liga'nın 8. hafta maçında Arda Güler'in oynadığı Real Madrid, sahasında Villareal'i konuk etti. Milli yıldızın 77 dakika oyunda kaldığı mücadeleyi Real Madrid, Diomande'nin attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 18 yaptı. Villarreal ise 8. hafta sonunda 8 puanda kaldı.
ARDA YİNE PARLADI
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 77 dakika boyunca sahada kalan yetenekli oyuncu, etkili bir oyunla yine fark yarattı. Güler yerini Camavinga'ya bıraktı.
Maça damga vuran olay ise mücadelenin ikinci yarısında yaşandı.
Eflatun-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, rakip fileleri havalandırarak gol sevinci yaşadı. Ancak VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı. Maçın hakemi, Vinicius Jr.'ın gol öncesinde rakibine sert faul yaptığına hükmederek yıldız futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
VAR İNCELEMESİNDE GÖRÜLDÜ
VAR incelemesinde Vinicius Junior'ın gol öncesindeki koşusu sırasında rakibi Saliba'nın saçını çektiği görüldü.
Pozisyonu değerlendiren karşılaşmanın hakemi, Brezilyalı futbolcunun hareketini sert faul olarak değerlendirerek kırmızı kart kararı verdi.
Böylece Vinicius Junior'ın gol sevinci, önce gol iptali ardından da oyundan atılmasıyla sonuçlandı.
Vinicius'un kırmızı kart gördüğü pozisyonu izlemek için TIKLAYINIZ.
MOURINHO ÇILGINA DÖNDÜ
Vinicius'un golü sonrası Jose Mourinho, sevinci paylaşmak için sahay girdi. Ardın yapılan Var kontrolü sonrası Vinicius'un önce golü iptal edildi, ardından da kırmızı kart gördü.
Bu olayın ardından sahada olan Mourinho, hakeme yönelik serzenişte bulundu.
Maçın ardından Jose Mourinho, El Clasico öncesi ceza almamak için basın toplantısına çıkmayı reddetti. İspanyol basınına göre konuşursa ceza alacağını düşündüğü için bu kararı aldı.