Vinicius Junior'ın golü VAR'dan döndü: Rakibin saçını çektiği için kırmızı kart gördü!

Real Madrid'in Villareal'i konuk ettiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Jr. fileleri havalandırdı. Fakat VAR kontrolü sonrasında atmış olduğu gol iptal oldu. Ardından maçın hakemi Vinicius'un gol öncesi sert faul yaptığını belirterek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.