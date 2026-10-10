Vinicius Junior'ın golü VAR'dan döndü: Rakibin saçını çektiği için kırmızı kart gördü!
Real Madrid'in Villareal'i konuk ettiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Jr. fileleri havalandırdı. Fakat VAR kontrolü sonrasında atmış olduğu gol iptal oldu. Ardından maçın hakemi Vinicius'un gol öncesi sert faul yaptığını belirterek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Vinicius Junior'ın attığı golün ardından yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu. Brezilyalı yıldızın gol sevinci sırasında Jose Mourinho'nun sahaya girmesi dikkat çekerken, VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi ve Vinicius Jr. kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
VAR İNCELEMESİNDE SAÇ ÇEKME HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Vinicius Jr.'ın fileleri havalandırmasının ardından Jose Mourinho sahaya girerek Brezilyalı futbolcuyla gol sevincini paylaştı.
Ancak pozisyonun VAR tarafından incelenmesiyle karşılaşmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yapılan incelemede Vinicius Jr.'ın koşu sırasında rakibi Saliba'nın saçını çektiği görüldü.
Kırmızı kartın ardından Vinicius Jr. haftaya oynanacak Barcelona maçında forma giyemeyecek.
Vinicius'un kırmızı kart gördüğü pozisyonu izlemek için TIKLAYINIZ.