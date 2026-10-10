İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, sahasında ağırladığı Getafe karşısında 3-0'lık galibiyete imza attı. Hansi Flick yönetimindeki Katalan temsilcisi, Gordon, Gabriel Jesus ve Jules Kounde'nin kaydettiği gollerle üç puanın sahibi oldu.

Sezon başından bu yana ligde oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Barcelona, galibiyet serisini sekiz maça taşıdı. İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapacağı mücadele öncesinde de çıkışını sürdürdü.