Barcelona 8'de 8 yaptı: Galatasaray'a gözdağı verdi!
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, sahasında ağırladığı Getafe'yi 3-0 mağlup ederek sezona sekizde sekiz galibiyetle devam etti. Gordon, Gabriel Jesus ve Jules Kounde'nin golleriyle kazanan Hansi Flick'in öğrencileri, puanını 24'e yükseltti. Katalan ekibi, 13 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak.
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, sahasında ağırladığı Getafe karşısında 3-0'lık galibiyete imza attı. Hansi Flick yönetimindeki Katalan temsilcisi, Gordon, Gabriel Jesus ve Jules Kounde'nin kaydettiği gollerle üç puanın sahibi oldu.
Sezon başından bu yana ligde oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Barcelona, galibiyet serisini sekiz maça taşıdı. İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapacağı mücadele öncesinde de çıkışını sürdürdü.
BARÇA'DAN 8'DE 8
Getafe karşısında hata yapmayan Barcelona, 2026-2027 sezonunda La Liga'daki kusursuz başlangıcını devam ettirdi. Ligin ilk sekiz haftasında rakiplerine puan vermeyen Katalan ekibi, galibiyet sayısını sekize çıkararak 24 puana ulaştı.
Zirvedeki yerini koruyan Barcelona, en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını da 5'e yükseltti.
GÖZLER GALATASARAY MAÇINDA
La Liga'da Getafe'yi üç golle geçen Barcelona, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına çevirdi.
Hansi Flick'in çalıştırdığı İspanyol temsilcisi, 13 Ekim Salı günü İstanbul'da sarı-kırmızılı ekibe konuk olacak.
Ligde çıktığı sekiz maçın tamamını kazanarak yenilgisiz yoluna devam eden Barcelona, Galatasaray deplasmanı öncesinde hem galibiyet serisini hem de liderliğini korudu.