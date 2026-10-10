Singapur GP'de ilk sıranın sahibi Max Verstappen: Hollandalı'nın 50. Pole'ü!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Red Bull Racing pilotu Max Verstappen kazandı. Marina Bay Pisti'ndeki sıralama turlarında 1.31.373'lük dereceye imza atan dört kez dünya şampiyonu Hollandalı sürücü, kariyerinin 50. pole pozisyonuna ulaştı. Ferrari pilotlarından Charles Leclerc ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü sırayı elde etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. etabı Singapur Grand Prix'sine, Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında 1.31.373'lük derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.
Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Hollandalı sürücü, F1'de 50. kez pole pozisyonu kazandı.
Max Verstappen'in 0.054 saniye arkasında yer alan Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.123 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton (Ferrari) ise üçüncü sırayı elde etti.
Singapur Grand Prix'si, 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.
ŞAMPİYONADA PUAN DURUMU
Singapur Grand Prix'i öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanında puan durumu şu şekilde:
PİLOTLAR SIRALAMASI
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Kimi Antonelli (Mercedes) – 325 puan
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George Russell (Mercedes) – 236 puan
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Lewis Hamilton (Ferrari) – 221 puan
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Charles Leclerc (Ferrari) – 197 puan
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Max Verstappen (Red Bull Racing) – 196 puan
TAKIMLAR SIRALAMASI
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Mercedes – 561 puan
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Ferrari – 418 puan
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McLaren – 317 puan
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Red Bull Racing – 306 puan
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Racing Bulls – 94 puan