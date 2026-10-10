Singapur GP'de ilk sıranın sahibi Max Verstappen: Hollandalı'nın 50. Pole'ü!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Red Bull Racing pilotu Max Verstappen kazandı. Marina Bay Pisti'ndeki sıralama turlarında 1.31.373'lük dereceye imza atan dört kez dünya şampiyonu Hollandalı sürücü, kariyerinin 50. pole pozisyonuna ulaştı. Ferrari pilotlarından Charles Leclerc ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü sırayı elde etti.