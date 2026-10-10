İsveç Ligi'nin 23. haftasında AIK Solna ile Brommapojkarna arasında oynanan karşılaşma, futbolseverleri şaşırtan bir skorla tamamlandı. İlk 45 dakikası golsüz sona eren mücadelede ikinci yarıda tam 11 gol atıldı. Brommapojkarna, deplasmanda rakibini 6-5 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

İsveç Ligi'nde AIK Solna ile Brommapojkarna'nın karşı karşıya geldiği mücadele, unutulmaz bir gol düellosuna sahne oldu. İlk yarıda iki takım da gol bulamazken ikinci devrede skor tabelası adeta durmadan değişti.

Konuk ekip Brommapojkarna, 48. dakikada Strand'ın golüyle öne geçti. AIK Solna, 55. dakikada Ali ile eşitliği sağladı.

Brommapojkarna, 59 ve 65. dakikalarda Sever, 61. dakikada Odefalk ve 79. dakikada Kurochkin'in golleriyle skor üretmeye devam etti.

UZATMA DAKİKALARINDA GOL DÜELLOSU

Ev sahibi AIK Solna, 73. dakikada Ayari, 81 ve 83. dakikalarda Gustafsson'un golleriyle karşılık verdi.

Mücadelenin uzatma bölümünde de heyecan devam etti. AIK Solna, 90+7. dakikada Hove'un golüyle bir kez daha fileleri havalandırırken son sözü 90+9. dakikada Brommapojkarna adına Hansen söyledi.

İkinci yarıda toplam 11 golün kaydedildiği karşılaşma, Brommapojkarna'nın 6-5'lik üstünlüğüyle sona erdi.