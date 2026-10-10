Aston Villa'nın yüzü gülmüyor: Fenerbahçe'nin rakibi çok formsuz
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftadaki rakibi olan Aston Villa, Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Brentford ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz ekibi, iki kez geriye düştüğü karşılaşmadan bir puanla ayrılırken ligdeki altıncı maçında beşinci kez puan kaybı yaşadı. Unai Emery'nin öğrencileri, üç iç saha karşılaşmasında yalnızca bir puan toplayabildi.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, Premier Lig'de Brentford ile berabere kaldı.
Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa, evinde Brentford ile karşılaştı. Müsabakanın 10. dakikasında Yarmoliuk'un golüyle 1-0 geriye düşen Unai Emery'nin öğrencileri 2 dakika sonra Nicolas Jackson ile beraberliği yakaladı. İlk yarısı bu skorla geçilen maçta John McGinn, 77'de Aston Villa'yı öne geçirirken, 79'da Ajer Brentfor adına beraberliği sağladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmazken karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Aston Villa bu sonuçla 6 puana yükselirken, 6 maçın 5'inde puan kaybı yaşadı. Bordo-mavililer, iç sahada oynadığı 3 maçta ise sadece 1 puan alabildi.
Aston Villa, 14 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek.