Aston Villa'nın yüzü gülmüyor: Fenerbahçe'nin rakibi çok formsuz

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftadaki rakibi olan Aston Villa, Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Brentford ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz ekibi, iki kez geriye düştüğü karşılaşmadan bir puanla ayrılırken ligdeki altıncı maçında beşinci kez puan kaybı yaşadı. Unai Emery'nin öğrencileri, üç iç saha karşılaşmasında yalnızca bir puan toplayabildi.