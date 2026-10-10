Süper Lig'in 7. haftasında gol sesi çıkmadı, Alanyaspor 12, Erzurumspor 8 puana yükseldi
Milli aranın ardından yeniden başlayan Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. İki takımın da önemli gol fırsatları yakaladığı mücadelede kaleciler gole izin vermedi. Alanyaspor, sahasında aldığı bir puanla toplam puanını 12'ye yükseltirken Erzurumspor FK ise 8 puana ulaştı.
Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
Süper Lig'in 7'nci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 12'ye yükseltirken, konuk ekip Erzurumspor 8 puana çıktı.
MAÇTAN NOTLAR
2'nci dakikada sağ taraftan gelişen Erzurumspor atağında atılan pasla savunma arkasına sarkarak topla buluşan Baiye'nin şutunu kaleci Victor kontrol etti.
9'uncu dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Duarte'nin çaprazdan şutunda top az farkla dışarı çıktı.
32'nci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hadergjonaj'ın ceza sahası içine ortaladığı topa iyi yükselen İbrahim Kaya'nın kafa vuruşu az farkla direğin üstünden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
51'inci dakikada Erzurumspor'un sol taraftan geliştirdiği atakta Cardoso'nun ceza sahasına ortaladığı topa yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunu kaleci Victor kurtardı. Dönen topu Alanyaspor'un savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
58'inci dakikada Hwang'ın yerine oyuna giren Fernandes, 63'üncü dakikada sakatlık nedeniyle yerini Hagi'ye bıraktı.
66'ncı dakikada sağ taraftan gerçekleşen Erzurumspor atağında Rodriguez'in şutunu kaleci Victor kurtardı. Dönen topa vuran Eren Tozlu'nun şutunu da Aliti uzaklaştırdı.
90+2'nci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Arda Usluoğlu'nun kafasından seken topla, ceza sahası çaprazında buluşan Duarte'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Dönen topu da savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90+9'uncu dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Makouta'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
Öte yandan ligdeki puan durumu şu şekilde: