Süper Lig'in 7. haftasında gol sesi çıkmadı, Alanyaspor 12, Erzurumspor 8 puana yükseldi

Milli aranın ardından yeniden başlayan Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. İki takımın da önemli gol fırsatları yakaladığı mücadelede kaleciler gole izin vermedi. Alanyaspor, sahasında aldığı bir puanla toplam puanını 12'ye yükseltirken Erzurumspor FK ise 8 puana ulaştı.