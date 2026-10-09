TFF'de tarihi Riva zirvesi başladı: Montella, Anthony Taylor ve seçim kararı masada
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türk futbolunda peş peşe yaşanan sarsıcı gelişmeler ve A Milli Takım'daki mağlubiyetlerin ardından Riva'da olağanüstü toplandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında saat 14.00'te başlayan kritik zirvede, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği, tutuklamalarla sarsılan hakem camiasındaki son durum, Anthony Taylor'ın görevi ve federasyon içi olağanüstü seçim iddiaları masaya yatırıldı. Riva Hasan Doğan Tesisleri'ndeki sıcak gelişmeleri A Spor muhabiri Efe Can aktardı.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri önünde büyük bir merakla bekleyişin sürdüğünü belirten A Spor muhabiri Efe Can, "Bizler de Riva A Milli Takım Hasan Doğan Tesisleri hemen önündeyiz ve bekleyişimizi sürdürüyoruz. Sayın Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştiriyor. Toplantı saatler 14.00'ü gösterdiğinde başlamış durumda ve buradan çıkacak kararlar da aslında merak konusu." ifadelerini kullandı. Salı günü Berlin'deki UEFA toplantısı nedeniyle yapılamayan zirvenin, Hacıosmanoğlu'nun bu sabah İstanbul'a dönmesiyle birlikte acil koduyla toplandığını aktaran Can, toplantının ana gündem maddelerinin Türk futbolunun seyrini değiştirecek nitelikte olduğunu vurguladı.
MHK DEPREMİ VE ANTHONY TAYLOR FORMÜLÜ
Hakem camiasında son günlerde yaşanan adli süreçlerin toplantının en önemli maddelerinden biri olduğunu dile getiren Can, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası, gözaltına alınması ve tutuklanmasının yanı sıra hakem Yasin Kol'un da aynı soruşturma kapsamında tutuklandığını hatırlattı. Yaşanan krizin ardından hakem atamaları için formül arandığını belirten Efe Can, "Anthony Taylor, Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrasında hakem atamalarından sorumlu olarak bu hafta görevlendirilmişti. Sayın Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu da Anthony Taylor bu göreve sezon boyunca devam etmeli mi, etmemeli mi bunun fikrini yönetim kuruluna sunacak ve oylatacak. Sayın Başkanın kararı da Anthony Taylor ile sezon sonuna kadar devam etmek." sözleriyle Hacıosmanoğlu'nun Taylor'ı MHK Başkanlığı için de düşündüğünü bildirdi.
MASADA SEÇİM VAR MI? YÖNETİMDE FİKİR AYRILIKLARI
Federasyon bünyesinde şu ana kadar 3 yöneticinin istifa ettiğini ve yönetim içerisinde ciddi fikir ayrılıklarının baş gösterdiğini aktaran muhabir, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu üyelerle istişarelerde bulunarak krizi çözmeye çalışacağını kaydetti. Kamuoyunun merakla beklediği olağanüstü seçim ihtimaline de açıklık getiren Can, "Seçim gündemi şu an içerisinde çıkmayacak gibi duruyor. İçeriden gelen bilgiler şu anda bu yönde; Türkiye Futbol Federasyonu'nda herhangi bir seçim kararı alınması bu toplantıdan beklenmiyor." diyerek Hacıosmanoğlu'nun görevine devam etme kararını yönetimin onayına sunacağını belirtti.
MONTELLA'NIN GELECEĞİ OYLANACAK: DEVAM MI TAMAM MI?
A Milli Takım'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin ardından eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Vincenzo Montella'nın durumunun da masada olduğunu aktaran Efe Can, "Vincenzo Montella ile ilgili görüş ayrılıkları var Türkiye Futbol Federasyonu'nda ve Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu da bunu oylamaya sunacak. Çıkan kararla birlikte devam ya da tamam kararı çıkmış olacak." sözleriyle İtalyan teknik adamın kaderinin bu toplantıda çizileceğini ifade ederek Riva'daki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceklerini belirtti.