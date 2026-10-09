Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri önünde büyük bir merakla bekleyişin sürdüğünü belirten A Spor muhabiri Efe Can, "Bizler de Riva A Milli Takım Hasan Doğan Tesisleri hemen önündeyiz ve bekleyişimizi sürdürüyoruz. Sayın Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştiriyor. Toplantı saatler 14.00'ü gösterdiğinde başlamış durumda ve buradan çıkacak kararlar da aslında merak konusu." ifadelerini kullandı. Salı günü Berlin'deki UEFA toplantısı nedeniyle yapılamayan zirvenin, Hacıosmanoğlu'nun bu sabah İstanbul'a dönmesiyle birlikte acil koduyla toplandığını aktaran Can, toplantının ana gündem maddelerinin Türk futbolunun seyrini değiştirecek nitelikte olduğunu vurguladı.

MHK DEPREMİ VE ANTHONY TAYLOR FORMÜLÜ

Hakem camiasında son günlerde yaşanan adli süreçlerin toplantının en önemli maddelerinden biri olduğunu dile getiren Can, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası, gözaltına alınması ve tutuklanmasının yanı sıra hakem Yasin Kol'un da aynı soruşturma kapsamında tutuklandığını hatırlattı. Yaşanan krizin ardından hakem atamaları için formül arandığını belirten Efe Can, "Anthony Taylor, Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrasında hakem atamalarından sorumlu olarak bu hafta görevlendirilmişti. Sayın Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu da Anthony Taylor bu göreve sezon boyunca devam etmeli mi, etmemeli mi bunun fikrini yönetim kuruluna sunacak ve oylatacak. Sayın Başkanın kararı da Anthony Taylor ile sezon sonuna kadar devam etmek." sözleriyle Hacıosmanoğlu'nun Taylor'ı MHK Başkanlığı için de düşündüğünü bildirdi.