Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu: İşte maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi Riva'da gerçekleştirildi. 72 takımın katıldığı organizasyonda 36 eşleşme belirlendi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar 27, 28 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak. İşte Türkiye Kupası'nda takımların rakipleri ve tüm eşleşmeler.