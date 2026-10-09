Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu! Deplasmanda sezonun 3. yenilgisini aldı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. İlk çeyreği 26-16 geride tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, devreye 35-31'lik skorla girilmesinin ardından ikinci yarıda rakibinin farkı açmasına engel olamadı. Olympiakos üçüncü galibiyetini elde ederken Anadolu Efes sezonun üçüncü yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 16 sayıyla Jean Montero oldu.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Olympiakos, 3'üncü galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 3'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Jean Montero oldu.
MAÇTAN NOTLAR
SALON: Sunel Arena
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Michele Rossi, Gentian Cici
OLYMPIAKOS: Miller-Mcintyre 8, Ward 9, Montero 16, Vezenkov 9, Papanikolaou 8, Dorsey 4, Ndiaye 9, Milutinov 4, Joseph 2, Dunston 2, Jones 11, Fournier 7
ANADOLU EFES: Loyd 10, Yusta 8, Saric 1, Russell 5, Dozier 11, Malcolm 6, Fernando, Payne 12, Ercan Osmani 6, Strazel 7, Jones
1'İNCİ PERİYOT: 26-16
DEVRE: 35-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-49