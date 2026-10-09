Anadolu Efes, EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Olympiakos, 3'üncü galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 3'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Jean Montero oldu.