Ziraat Türkiye Kupası'nda Orduspor 1967 fırtınası! Kdz. Ereğli 1980'i 4 golle geçerek tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nun son karşılaşmasında Orduspor 1967, sahasında ağırladığı Kdz. Ereğli 1980'i 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, etkili performansıyla tur biletini kaptı.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı, Orduspor 1967 ile Kdz. Ereğli 1980 arasında oynanan mücadeleyle tamamlandı.
Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Orduspor 1967, rakibini 4-1 mağlup ederek 3. Eleme Turu'na yükselmeyi başardı.
GOLLER DÖRT FARKLI İSİMDEN GELDİ
Orduspor 1967'ye galibiyeti getiren golleri Servet Fidan, Recep Metin, Gökberk Efe ve Oğulcan İnanç kaydetti. Konuk ekip Kdz. Ereğli 1980'in tek golü ise mücadelenin 80. dakikasında Onurcan Güler'den geldi.
Bu sonuçla Orduspor 1967, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ederken Kdz. Ereğli 1980 turnuvaya veda etti.
ORDUSPOR 1967 1-0 KDZ. EREĞLİ 1980 | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ORDUSPOR 1967 2-0 KDZ. EREĞLİ 1980 | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ORDUSPOR 1967 3-0 KDZ. EREĞLİ 1980 | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ORDUSPOR 1967 3-1 KDZ. EREĞLİ 1980 | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ORDUSPOR 1967 4-1 KDZ. EREĞLİ 1980 | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ