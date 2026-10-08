Türkiye Kupası'nda tek golle gelen zafer! Serikspor deplasmanda turu kaptı
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Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme mücadelesinde Denizli İdmanyurdu SK ile Serikspor karşı karşıya geldi. Deplasmanda rakibini Sertan Yıldız'ın 4. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Serikspor, adını 3. tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme karşılaşmasında Denizli İdmanyurdu SK, sahasında Serikspor'u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Serikspor, henüz 4. dakikada Sertan Yıldız'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
TEK GOLLE TUR BİLETİNİ KAPTI
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Serikspor, Denizli İdmanyurdu SK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Serikspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselirken Denizli İdmanyurdu SK turnuvaya veda etti.
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