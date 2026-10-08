Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Orduspor 1967, sahasında Kdz. Ereğli 1980'i ağırlıyor. Tek maç eleme usulüyle oynanan ve kazananın 3. tura yükseleceği mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı devam ediyor. Orduspor 1967, sahasında Kdz. Ereğli 1980'i ağırlıyor.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanarak adını bir üst tura yazdırmak isteyen iki takımın karşılaşması A Spor'da sahne alıyor.