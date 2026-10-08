Türkiye Kupası'nda tur mücadelesi! Orduspor 1967 – Kdz. Ereğli 1980 maçı
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Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Orduspor 1967, sahasında Kdz. Ereğli 1980'i ağırlıyor. Tek maç eleme usulüyle oynanan ve kazananın 3. tura yükseleceği mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı devam ediyor. Orduspor 1967, sahasında Kdz. Ereğli 1980'i ağırlıyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanarak adını bir üst tura yazdırmak isteyen iki takımın karşılaşması A Spor'da sahne alıyor.
İLK 11'LER
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Orduspor: Mehmet Yağmur, Samet Güneş, Nihat Koç, Barış Gün, Recep Metin, Ferdi Güzelsu, Mustafa Efe Berber, Servet Fidan, Yiğit Tiryaki, Gökberk Efe, Uğur Kurt
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Kdz. Ereğli: Mert Kaya, Selman Faruk Dibek, Salih Mert Aksungur, Berkehan Biçer, Kerem Demir, Miraç Asıltekin, Mehmet Eren Aktaş, Onurcan Güler, Enginalp Yamaç, Arda Çakırlı, Alperen Duyar