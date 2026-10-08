Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor: Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor maçı A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda heyecan Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor karşılaşmasıyla devam ediyor. Kayseri'de oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.