Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor: Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor maçı A Spor'da
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda heyecan Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor karşılaşmasıyla devam ediyor. Kayseri'de oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Günün ilk mücadelesinde Açıkalın Erciyes 38 Futbol ile Kahta 02 Spor karşı karşıya gelecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan ekip, adını Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdıracak.
Karşılaşma öncesinde futbolseverler ise "Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor maçı ne zaman?", "Saat kaçta?" ve "Hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.
AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL-KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN?
Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor karşılaşması 8 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.
Mücadelede ilk düdük saat 14.00'te çalacak.
AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL-KAHTA 02 SPOR MAÇI NEREDE?
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmasına Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha ev sahipliği yapacak.
İki ekip, Kayseri'de tur bileti için mücadele edecek.
AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL-KAHTA 02 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
A Spor'un 8 Ekim Perşembe gününe ilişkin yayın akışında da karşılaşma saat 14.00'te canlı yayın olarak yer alıyor.