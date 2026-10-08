CANLI Denizli İdmanyurdu 1959 SK - Serik Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Eleme Turu'nda Denizli İdmanyurdu 1959 SK sahasında Serik Spor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanarak adını bir üst tura yazdırmak isteyen iki takımın karşılaşması başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.