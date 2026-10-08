-°C
CANLI YAYIN

CANLI Denizli İdmanyurdu 1959 SK - Serik Spor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CANLI Denizli İdmanyurdu 1959 SK - Serik Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Eleme Turu'nda Denizli İdmanyurdu 1959 SK sahasında Serik Spor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanarak adını bir üst tura yazdırmak isteyen iki takımın karşılaşması başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor. Denizli İdmanyurdu SK-Serik Spor karşılaşması başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanarak adını bir üst tura yazdırmak isteyen iki takımın karşılaşması başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

#DENİZLİ İdmanyurdu 1959 SK #Ziraat Türkiye Kupası #Serik Spor #A Spor
Anthony Taylor'dan ilk atama! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Sonraki Haber
Anthony Taylor'dan ilk atama! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın