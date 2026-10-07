Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Eskişehirspor, sahasında 1922 Akşehirspor'u 4-1 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı. 1922 Akşehirspor ise turnuvaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası"nda Eskişehirspor, sahasında 1922 Akşehirspor'u konuk etti.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET

Eskişehirspor, taraftarı önünde oynadığı mücadelede 1922 Akşehirspor'u 4-1 mağlup etti.

ADINI 3. TURA YAZDIRDI

Rakibi karşısında farklı bir galibiyete imza atan Eskişehirspor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. tura yazdırdı. 1922 Akşehirspor ise turnuvaya veda etti.

ESKİŞEHİRSPOR 1-0 1922 AKŞEHİRSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESKİŞEHİRSPOR 2-0 1922 AKŞEHİRSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESKİŞEHİRSPOR 2-1 1922 AKŞEHİRSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESKİŞEHİRSPOR 3-1 1922 AKŞEHİRSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESKİŞEHİRSPOR 1-0 1922 AKŞEHİRSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ