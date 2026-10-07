CANLI Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor maçı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda heyecan Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor karşılaşmasıyla devam ediyor. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başladı. Tur biletinin sahibini bulacağı karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.