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CANLI Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor maçı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor maçı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda heyecan Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor karşılaşmasıyla devam ediyor. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başladı. Tur biletinin sahibini bulacağı karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen Zonguldakspor ile Düzce Cam Düzcespor, tur bileti için karşı karşıya geliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip adını 3. Eleme Turu'na yazdıracak.

ASpor CANLI YAYIN

ZONGULDAKSPOR-DÜZCESPOR MAÇI CANLI İZLE

Futbolseverler Zonguldakspor-Düzcespor karşılaşmasını televizyon ekranlarından A Spor aracılığıyla canlı ve şifresiz takip edebilecek.

Mücadele aynı zamanda A Spor'un resmi dijital canlı yayın platformundan izlenebilecek.

#Düzcespor #A Spor #Zonguldakspor
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