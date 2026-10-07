Ziraat Türkiye Kupası'nda Malatya Yeşilyurt SK'den 3 gollü zafer! 3. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Malatya Yeşilyurt SK, sahasında Siirt Futbol SK'yi 3-1 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Ev sahibi ekibin gollerini Muhammed Enes Yılmaz ile kendi kalelerine Güray Fırat ve Ahmet Taş kaydetti. Siirt Futbol SK'nin tek golü ise Oğuz Kaan Çelik'ten geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme mücadelesinde Malatya Yeşilyurt SK, sahasında Siirt Futbol SK'yi 3-1 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.
MALATYA YEŞİLYURT SK 3 GOLLE TURLADI
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Malatya Yeşilyurt SK ile Siirt Futbol SK karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Malatya Yeşilyurt SK'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Muhammed Enes Yılmaz, 52. dakikada kendi kalesine Güray Fırat ve 90+1. dakikada yine kendi kalesine Ahmet Taş kaydetti.
SİİRT FUTBOL SK'NİN TEK GOLÜ OĞUZ KAAN ÇELİK'TEN
Siirt Futbol SK'nin karşılaşmadaki tek golü ise 89. dakikada Oğuz Kaan Çelik'ten geldi. Bu sonuçla Malatya Yeşilyurt SK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselirken Siirt Futbol SK turnuvaya veda etti.
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