Ziraat Türkiye Kupası'nda Malatya Yeşilyurt SK'den 3 gollü zafer! 3. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Malatya Yeşilyurt SK, sahasında Siirt Futbol SK'yi 3-1 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Ev sahibi ekibin gollerini Muhammed Enes Yılmaz ile kendi kalelerine Güray Fırat ve Ahmet Taş kaydetti. Siirt Futbol SK'nin tek golü ise Oğuz Kaan Çelik'ten geldi.