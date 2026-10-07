Hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak! MHK'den açıklama

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada Süper Lig hakem atamalarını MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yapacağı paylaşıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

MHK'den yapılan açıklama şu şekilde:



"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."