Hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak! MHK'den açıklama
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Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakem atamalarının Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda yapılacağını açıkladı. Trendyol 1. Lig’de ise atama sürecini Alan Snoddy’nin değerlendirmeleri belirleyecek.
Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada Süper Lig hakem atamalarını MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yapacağı paylaşıldı.
AÇIKLAMA GELDİ
MHK'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."