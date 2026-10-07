Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'ndaki Malatya Yeşilyurt SK-Siirt FK karşılaşması saat 17.00'de başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Malatya Yeşilyurt SK-Siirt FK karşılaşması, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kapsamında oynanıyor. Bu turda ekipler tek maç eleme usulüyle karşı karşıya geliyor. Turda rakibine üstünlük sağlayan takım bir üst tura yükselme hakkı elde edecek.

Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.