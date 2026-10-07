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Eskişehirspor-1922 Akşehirspor maçı! Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor’da

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eskişehirspor-1922 Akşehirspor maçı! Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Eskişehirspor ile 1922 Akşehirspor karşı karşıya geliyor. Eskişehirspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çaldı. Eskişehirspor-1922 Akşehirspor karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur heyecanı Eskişehirspor-1922 Akşehirspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Eskişehirspor'un sahasında oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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