Eskişehirspor-1922 Akşehirspor maçı! Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor’da
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Eskişehirspor ile 1922 Akşehirspor karşı karşıya geliyor. Eskişehirspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çaldı. Eskişehirspor-1922 Akşehirspor karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur heyecanı Eskişehirspor-1922 Akşehirspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Eskişehirspor'un sahasında oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.