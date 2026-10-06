Gençlerbirliği'nde Carlos Tevez iddiası: Metin Diyadin sonrası teknik direktörlük için Arjantinli isim gündemde
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin sonrası teknik direktörlük görevi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Başkent ekibinin Arjantin futbolunun dünyaca tanınan isimlerinden Carlos Tevez ile ilgilendiği öne sürüldü. Son olarak Talleres'i çalıştıran 42 yaşındaki Tevez, 13 Mayıs 2026'dan bu yana takım çalıştırmıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğu için dikkat çeken bir isim gündeme geldi.
Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren başkent ekibinin, Arjantin futbolunun önemli isimlerinden Carlos Tevez ile ilgilendiği öne sürüldü.
Gençlerbirliği yönetiminin Tevez konusunda atacağı adımların ve taraflar arasında olası bir görüşme yapılıp yapılmayacağının önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.
SON OLARAK TALLERES'İ ÇALIŞTIRDI
Futbolculuk döneminde Boca Juniors, Manchester United, Manchester City ve Juventus gibi Avrupa ve Güney Amerika'nın önemli kulüplerinde forma giyen Carlos Tevez, aktif kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktörlüğe geçti.
5 Şubat 1984 doğumlu Arjantinli teknik adam, son olarak ülkesinde Talleres'in başında görev yaptı. Tevez, Talleres'teki görevinden 13 Mayıs 2026 tarihinde ayrıldı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE 91 MAÇ
Carlos Tevez, teknik direktörlük kariyerinde bugüne kadar Rosario Central, Independiente ve Talleres'i çalıştırdı.
Rosario Central'ın başında 24 karşılaşmaya çıkan Tevez, 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
Independiente döneminde 32 maçta görev yapan Arjantinli çalıştırıcı, 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans ortaya koydu.
Tevez, Talleres'in başında ise 35 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.