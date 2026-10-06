Gençlerbirliği'nde Carlos Tevez iddiası: Metin Diyadin sonrası teknik direktörlük için Arjantinli isim gündemde

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin sonrası teknik direktörlük görevi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Başkent ekibinin Arjantin futbolunun dünyaca tanınan isimlerinden Carlos Tevez ile ilgilendiği öne sürüldü. Son olarak Talleres'i çalıştıran 42 yaşındaki Tevez, 13 Mayıs 2026'dan bu yana takım çalıştırmıyor.