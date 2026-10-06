Cristiano Ronaldo Portekiz formasıyla (AA) "EN ÖNEMLİ ŞEY KAZANMAMIZDI" "Benim için o gün en önemli şey kazanmamızdı. Kazanmak her zaman güzeldir. Portekiz için, ülkem adına kazanmak ise çok daha güzeldir. Norveç maçının oynanacağı gün öğle yemeği sırasında teknik direktörün yardımcılarından biri, takımın yemek yediği masaya geldi ve teknik direktörün benimle konuşmak istediğini söyledi. Büyük bir şaşkınlıkla, teknik direktör bana 30 dakika oynayabilecek durumda olup olmadığımı sordu. Ben tamamen fiziksel toparlanma sürecime odaklanmıştım. Her zamanki gibi takım arkadaşlarımla birlikteydim ve o gün oynamayacağımı düşünüyordum. Bununla ilgili hiçbir problemim yoktu. Bu talep, fiziksel toparlanma ve antrenman planımın dışındaydı. Çünkü yalnızca ayın 4'ünde Dragão'daki maçta oynayacaktım. Buna rağmen elbette oynayabileceğimi söyledim. Bunun üzerine bana hazır olmamı, 30 dakika oynayacağımı söyledi. Sonrasını herkes biliyor. Devre arasından itibaren ısındım, dakikaların geçişini izledim ama oyuna çağrılmadım. Teknik direktör bana verdiği sözü tutmamıştı. Maçın sonunda tek istediğim, karşılaşmanın galibiyetle bitmesi ve ardından yalnız kalmaktı." "Taraftarların yanına gidip onları selamlamadım. Bu tamamen benim sorumluluğumda olan ve yapmamam gereken bir hataydı. Bizi orada büyük bir coşkuyla destekleyen Portekizlilerden özür diliyorum. Taraftarlardan ve Portekizli olmadığı halde yalnızca beni görmek için oraya gelmiş ve hayal kırıklığına uğratmış olabileceğim insanlardan da özür diliyorum. 48 saat sonra teknik direktörle bir görüşme yaptık. Çok derin, son derece açık ve hiçbir filtrenin olmadığı bir konuşma yaptık. Bu olayın yalnızca tek bir şekilde kapatılabileceği konusunda anlaştık: Teknik direktörün, bana özel olarak söylediklerini basın toplantısında da tekrar etmesi."

Cristiano Ronaldo Portekiz formasıyla (AA) "İKİNCİ KEZ SÖZÜNÜ TUTMADI" "Anlaşmamız çok basitti. Teknik direktör basın toplantısına bu konuyla başlayacak ve gerçeği anlatarak meseleyi kapatmaya çalışacaktı. Benim hiçbir zaman kendisinden süre istemediğimi, bu kamp için planı bana kendisinin önerdiğini ve bunu başka hiç kimsenin yapmadığını söyleyecekti. Beni ısınmaya gönderip ardından oyuna almamasının bir hata olduğunu ve aynı durum tekrar yaşansa bunu yapmayacağını açıklayacaktı. Toplantının sonunda teknik direktör benden kendisine sarılmamı istedi. Basın toplantısında bana söylediklerinin aynısını söyleyeceğine ve böylece konunun kapanacağına söz verdi. Ben Danimarka maçında oynamayacak, Dragão'daki maçta ise forma giyecektim. Basın toplantısında yaşananlar ise herkesin bildiği gibi oldu. Sergilenen tavır, bir önceki gün yaptığımız görüşmeyle hiçbir şekilde örtüşmüyordu. Hak etmediğimi düşündüğüm ifadeler ve agresif bir tavırla karşılaştım. Özel görüşmemizde bana karşı asla göstermediği, 'Ben isterim, ben yaparım, benim dediğim olur' şeklinde bir yaklaşım sergiledi. Bu, bana verdiği sözü ikinci kez tutmamasıydı." "Bir kez daha sözünün bozulmasını beklemeden kampı terk etmeye karar verdim. Benim için insanlar arasındaki ilişkilerde hâlâ en önemli şey gerçektir. Ne kadar acı verirse versin, bana gerçeği söylemelerini isterim. Zaten o basın toplantısının yapıldığı günün sabahında Federasyon Başkanı ve teknik direktörle yaptığım görüşmede, eğer beni orada istemiyorlarsa bunu açıkça söylemelerini yeniden ifade ettim. Bana karşı dürüst olmaları yeterliydi. Bunu kabul edeceğimi ve her zaman hayalini kurduğum gibi güzel bir veda hazırlayabileceğimizi, kimsenin de kimseye kızmayacağını söyledim."