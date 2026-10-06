Cristiano Ronaldo'dan deprem etkisinde milli takım açıklaması: "Jesus iki kez sözünü tutmadı!"
Uluslar Ligi'ndeki Norveç deplasmanındaki maçta oyuna alınmayan ve ardından da Portekiz Milli Takımı kampından ayrılan Ronaldo, milli takıma geri dönme kararı aldı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Jorge Jesus ile olan konuşmasına da değinen yıldız oyuncu, Portekiz Milli Takımı'ndan verilecek cezayı çektikten sonra tekrar milli takıma dönmek istediğini belirtti.
Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'la yaşadığı diyaloğu ve milli takımdaki yaşanan süreci anlattı.
41 yaşındaki yıldız, yaptığı açıklamada cezası ne ise çekmek istediğini ve ardından da milli takıma tekrar dönmeyi hedeflediğini belirtti.
Ronaldo, özellikle milli takım teknik direktörü Jorge Jesus'la yaşananları değerlendirdi.
İşte yıldız ismin açıklamalarının tamamı...
"DOĞRU KARARDI"
"Söz verdiğim gibi, Milli Takım'ın son kampında yaşananları kendi ağzımdan ve doğrudan anlatmaya karar verdim. 2026 Dünya Kupası'nın ardından Portekiz halkına hitaben bir mektup hazırladım. O mektubu hâlâ saklıyorum ve milli takımımızdan kesin olarak ayrıldığım gün söylemek istediğim sözler orada yazıyor. Turnuvanın sonunda, Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüş uçağındayken Federasyon Başkanı benden ayrılma kararımı yeniden düşünmemi istedi ve bu konuda ısrarcı oldu. Çünkü Portekiz Futbol Federasyonu benim devam etmemi istiyordu. Hemen ardından, bana şu anki Milli Takım Teknik Direktörü'nün ismiyle ilgili fikrimi sordu. Onun da diğer bazı isimlerle birlikte değerlendirildiğini ancak diğer adayların kim olduğunu söylemedi. Federasyon Başkanı'na, bana göre doğru tercihin bu isim olacağını söyledim. Bu yüzden mevcut teknik direktörün göreve getirildiği gün gerçekten çok mutlu oldum. Doğru seçimdi ve alınan sonuçlar da bunu gösteriyor."
"ÜÇ-DÖRT DEĞİŞİKLİK YAPACAĞINI SÖYLEDİ"
"Birkaç gün sonra yeni milli takım teknik direktöründen ilk kez bir telefon aldım. Benimle yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Kabul ettim ve tatilimin sonunda buluşmak üzere anlaştık. Teknik direktör o gün bana benimle devam etmek istediğini ve varlığımın projesi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Ardından milli takımdaki rolümle ilgili bir plan sundu. İlk maçı ve son maçı oynayacağımı, fiziksel durumumu yönetmek amacıyla her maçta üç-dört değişiklik yapacağını söyledi. O sırada Norveç ve Danimarka deplasmanlarına milli takımla gitmemem ihtimalini de önüme koydu. İlk maçı oynadıktan sonra Portekiz'de kalmamı, ardından Dragão'daki maçtan önce yeniden takıma katılmamı teklif etti. Bu öneriyi hemen reddettim. Bunu kabul etmemin doğru olmayacağı çok açıktı. Yurt dışındaki maçlarda oynamayacak olmam, takımımızın kaptanı olmaktan vazgeçtiğim anlamına gelmezdi. Portekiz'de kalma gibi ayrıcalıklı bir durumun diğer oyunculara iyi bir örnek olmayacağını düşündüm. Teknik direktör de sonunda benim değerlendirmeme katıldı."