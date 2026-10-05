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Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin istifasını yönetime sundu: Yönetim kurulundan yola devam kararı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA
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Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin istifasını yönetime sundu: Yönetim kurulundan yola devam kararı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, görevinden ayrılmak için istifasını yönetime sundu. Deneyimli teknik adamın talebini toplantıda değerlendiren kırmızı-siyahlı yönetim, istifayı kabul etmedi. Başkent ekibi, Metin Diyadin ile yola devam edileceğini resmen açıkladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Gençlerbirliği yönetimine istifasını iletti. Gençlerbirliği'nden istifaya yönelik yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin istifasını yönetime sundu: Yönetim kurulundan yola devam kararı - 1

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