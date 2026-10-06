Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, istifa kararında ısrarcı olması üzerine teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Çakmak yaptığı açıklamada, Diyadin'in istifa talebini dün yönetim kurulu olarak kabul etmediklerini hatırlattı.

Diyadin'in bugün kulübe gelerek istifa kararının kesin olduğunu söylediğini aktaran Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim olarak kendisinden memnun olduğumuzu ifade ettik. Bugün kendisi kulübe geldi. Ben dışarıdaydım. Başkan vekilimiz Arif (Ölmez) Bey ve diğer arkadaşlar ile görüşmüş. Dönmeyeceğini söylemiş. 'Kesin kararlıyım, ben ve ekibim bırakıyoruz' demiş. Yazılı olarak da istifa etmiş. Yazılı da istifasını verince bir şey yapamadık. Bu saatten sonra da tutamadık. Kendisi istifa etti. Bunun üzerine karşılıklı anlaştık, hakkını hukukunu kendisine teslim ederek sözleşmeyi sonlandırdık."