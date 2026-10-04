Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Pizzabulls Bordo Bandırma ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlı ekip, çekişmeli geçen mücadeleden 85-79 galip ayrılarak ligde yoluna kayıpsız devam etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 85-79 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes sezona 2'de 2 yaparak kuvvetli bir başlangıç yaptı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu

Hakemler: Alper Özgök, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 10, Berk Demir 3, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 25, Okben Ulubay 2, Maxhuni 6, Kadir Bayram, Özgür Şahin, Aldridge 5, Mehmet Oğuzhan Kızıl, Hankins 12

Anadolu Efes: Loyd 15, Saric 10, Fernando, Mutaf 3, Strazel 14, Karutasu, Russel 9, Malcolm 13, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 6, Jones 11

1. Periyot: 20-19

Devre: 38-45

3. Periyot: 53- 61