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VakıfBank Beşiktaş karşısında sezonu galibiyetle açtı: 3-1

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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VakıfBank Beşiktaş karşısında sezonu galibiyetle açtı: 3-1

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 ile geçti.

Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Aylin Uysalcan, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Berka Buse Özden)

Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Evans, Abderrahim, Artyshuk, Burcu Yönder)

Setler: 25-16, 25-18, 23-25, 25-19

Süre: 119 dakika (28, 27, 34, 30)

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